Идея на инфопродукт для ясновидящего-блогера

Нужна идея на инфопродукт, для блогера ясновидящего. То, что люди смогут использовать каждый день. Это не может быть курс/лекции и тд. Нужно что то, с благословением. Что бы люди ощутили что прикоснулись к божественному и им могло полегчать. Пример - когда люди хотят прикоснуться к Богу, они идут в церковь, ставить свечку например, или послушать молитву.

Человек для которого нужно это придумать, имеет дар свыше и помог уже несколько тысячам людей.

Нужно придумать идею только, что это может быть, что бы люди тоже могли "прикоснуться к божественному".

Много людей исцелились, забеременели после взаимодействия с этим человеком.

но нужен такой продукт, который сможет помочь бОльшему количеству людей. Который они смогут использовать в горе и в радости

ТО, что можно использовать каждый день. И ощущать результат могут сразу (как облегчение например) и в долгий срок (излечение например)