Идея для анимационного рекламного ролика

СценарииЗакрыт16 заявок137 просмотров
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Всем привет)

Надо придумать идею анимационного ролика для рекламы мобильной игры и описать её в ТЗ.

Если всё получится - готовы давать много таких задач)

Пишите!

4 месяца назад
Appyland
Мария 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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