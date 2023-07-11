Текст для игрового видео, игра Майнкрафт

Нужна идея на инфопродукт, для блогера ясновидящего. То, что люди смогут использовать каждый день. Это не может быть курс/лекции и тд. Нужно что то, с благословением. Что бы люди ощутили что прикоснулись к божественному и ...
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Видео на 3.5 минуты, нужно заполнить закадровым голосом так что б зрителю было интересно.
Бюджет согласовываем после осмотра Вами объема работы.
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