Добрый день. Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото. Внести правку: 1) фото (что бы было видно что реклама о футболе) 2) Место фразы "Голландская методика обучения ...
Помочь разобратся с переменными в illustrator
Когда импортирую xml созданный через сайт https://joaofaraco.com.br/converter/ выдает ошибку "Недопустимая входящая библиотека переменных".
Заявки фрилансеров
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