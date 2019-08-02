Добрый день. Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото. Внести правку: 1) фото (что бы было видно что реклама о футболе) 2) Место фразы "Голландская методика обучения ...
PDF-презентация
Нужен дизайнер, специализирующийся на создании презентаций.
Презентация в формате ppt/pptx/pdf.
Презентация будет содержать ровно 10 страниц. Титул + 4 темы по две страницы + Финал (Спасибо и контакты)
1. Источники кадров. Скрытые и явные. (найм, кадровый резерв, обучение, ...?)
2. Ресурсы и люди. (в чем разница и что мы знаем о кадрах?)
3. Технологии и инструменты (автоматизация, цифровизация, геймификация, ...ация)
4. Цена знаний (субъективно и в цифрах)
Флэт оформление с красочными некоторыми вставками картинок или инфографики.
(без всяких рамочек, теней, отражений, свечений и прочего)
Тексты будут предоставлены.Приступить нужно оперативно. Презентация нужна к 11-12 числу, так как 14 числа уже начнется мероприятие, поэтому 1-2 дня остается на согласование и утверждение.
Послайдовое согласование.
Пришлите примеры ваших работ, указывайте стоимость.
Заявки фрилансеров
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