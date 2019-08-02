PDF-презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок626 просмотров

Нужен дизайнер, специализирующийся на создании презентаций.

Презентация в формате ppt/pptx/pdf.

Презентация будет содержать ровно 10 страниц. Титул + 4 темы по две страницы + Финал (Спасибо и контакты)

1. Источники кадров. Скрытые и явные. (найм, кадровый резерв, обучение, ...?)

2. Ресурсы и люди. (в чем разница и что мы знаем о кадрах?)

3. Технологии и инструменты (автоматизация, цифровизация, геймификация, ...ация)

4. Цена знаний (субъективно и в цифрах)

Флэт оформление с красочными некоторыми вставками картинок или инфографики.

(без всяких рамочек, теней, отражений, свечений и прочего)

Тексты будут предоставлены.Приступить нужно оперативно. Презентация нужна к 11-12 числу, так как 14 числа уже начнется мероприятие, поэтому 1-2 дня остается на согласование и утверждение.

Послайдовое согласование. 

Пришлите примеры ваших работ, указывайте стоимость.

6 лет назад
Gor-And
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка листовки

    Добрый день. Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото. Внести правку: 1) фото (что бы было видно что реклама о футболе)  2) Место фразы "Голландская методика обучения ...

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание серий тематических подборок(наклеек) под рельефную УФ печать.

    Создание серий тематических подборок(наклеек), под рельефную УФ печать. Требуется человек понимающий принципы рельефной уф печати, и особенности  подготовки изображение под данный вид печати.  Нужен дизайнер который сможет в полной мере раскрывать возможности ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать буклет

    Есть черновик на 7-8 страниц. Нужно оформить все это в буклет. Буклет описывает текущие проекты, над которыми работаем. Что нужно - оформить все это в один буклет - показать статистику ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка каталога -продукция смесители

    Необходимо разработать дизайн электронного каталога в pdf формате Тематика: смесители для кухни и ванной комнаты. Проработать контент, плюс фотографии. кол-во страниц примерно 50. пример страницы во вложении- только схемы должны быть ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка\Разработка 2х макетов (А3) в газету

    Добрый день! Необходимо подготовить 2-а макета (один разворот) в газету, формата А3. Всю необходимую информацию, тех. требования, пр. выбраному исполнителю. Обязательно иметь опыт верстки газет\журналов и выполненные работы.

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести правки в макет

    $6

    В лифлете в одном месте изменить контактный блок (текст) и в другом месте заменить лого. Нужно сделать сегодня, спасибо за предложения!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редактирование каталога InDesign

    Нужен дизайнер для выполнения проектной работы - редактирование каталога светотехнической продукции. Требования к дизайнеру: 1. Навыки работы в программе InDesign (в нем исходники каталога). 2. Доступ в интернет с 11.00 до ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад