Нужен дизайнер, специализирующийся на создании презентаций.

Презентация в формате ppt/pptx/pdf.

Презентация будет содержать ровно 10 страниц. Титул + 4 темы по две страницы + Финал (Спасибо и контакты)

1. Источники кадров. Скрытые и явные. (найм, кадровый резерв, обучение, ...?)

2. Ресурсы и люди. (в чем разница и что мы знаем о кадрах?)

3. Технологии и инструменты (автоматизация, цифровизация, геймификация, ...ация)

4. Цена знаний (субъективно и в цифрах)

Флэт оформление с красочными некоторыми вставками картинок или инфографики.

(без всяких рамочек, теней, отражений, свечений и прочего)

Тексты будут предоставлены.Приступить нужно оперативно. Презентация нужна к 11-12 числу, так как 14 числа уже начнется мероприятие, поэтому 1-2 дня остается на согласование и утверждение.

Послайдовое согласование.

Пришлите примеры ваших работ, указывайте стоимость.