Создание серий тематических подборок(наклеек) под рельефную УФ печать.

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Создание серий тематических подборок(наклеек), под рельефную УФ печать.

Требуется человек понимающий принципы рельефной уф печати, и особенности 

подготовки изображение под данный вид печати.  Нужен дизайнер который сможет

в полной мере раскрывать возможности Mimaki UJF-3042 MkII. 

6 лет назад
malt
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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