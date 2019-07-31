Разработка каталога -продукция смесители

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Закрыт17 заявок373 просмотра

Необходимо разработать дизайн электронного каталога в pdf формате

Тематика: смесители для кухни и ванной комнаты.

Проработать контент, плюс фотографии.

кол-во страниц примерно 50.

пример страницы во вложении- только схемы должны быть в 3D

6 лет назад
dnosov59
Дмитрий 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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