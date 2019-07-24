Верстка\Разработка 2х макетов (А3) в газету

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Закрыт13 заявок276 просмотров

Добрый день!

Необходимо подготовить 2-а макета (один разворот) в газету, формата А3.

Всю необходимую информацию, тех. требования, пр. выбраному исполнителю.

Обязательно иметь опыт верстки газет\журналов

и выполненные работы.

6 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад

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