В лифлете в одном месте изменить контактный блок (текст) и в другом месте заменить лого. Нужно сделать сегодня, спасибо за предложения!
Верстка макета ежедневника по эскизам
Нужно подготовить макет датированного ежедневника, начинающегося в сентябре, для печати, идеи и прорисовка на бумаге, как это должно выглядеть, есть.
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