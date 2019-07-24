Верстка макета ежедневника по эскизам

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок254 просмотра

Нужно подготовить макет  датированного ежедневника, начинающегося в сентябре, для печати, идеи и прорисовка на бумаге, как это должно выглядеть, есть.

6 лет назад
guest_15649319659271
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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