Создать буклет

Есть черновик на 7-8 страниц.

Нужно оформить все это в буклет.

Буклет описывает текущие проекты, над которыми работаем.

Что нужно

- оформить все это в один буклет

- показать статистику

- нарисовать два roadmap

От Вас примерная цена и время реализации.