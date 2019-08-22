Создать буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен22 заявки282 просмотра

Есть черновик на 7-8 страниц.

Нужно оформить все это в буклет.

Буклет описывает текущие проекты, над которыми работаем.

Что нужно

- оформить все это в один буклет

- показать статистику

- нарисовать два roadmap

От Вас примерная цена и время реализации.

6 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Все сделано как и нужно. Не поняли сразу друг друга по стилистике, но второй вариант был принят на ура. Рекомендую.
Все супер! Отличный заказчик, вся информация была предоставлена на высоте, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад