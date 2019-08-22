Добрый день. Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото. Внести правку: 1) фото (что бы было видно что реклама о футболе) 2) Место фразы "Голландская методика обучения ...
Создать буклет
Есть черновик на 7-8 страниц.
Нужно оформить все это в буклет.
Буклет описывает текущие проекты, над которыми работаем.
Что нужно
- оформить все это в один буклет
- показать статистику
- нарисовать два roadmap
От Вас примерная цена и время реализации.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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