Верстка листовки

Добрый день.

Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото.

Внести правку:

1) фото (что бы было видно что реклама о футболе)

2) Место фразы "Голландская методика обучения по футболу" и объяснения, нужно разместить что 1 пробная тренировка БЕСПЛАТНО

Что бы это смотрелось гармонично.