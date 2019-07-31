Верстка листовки

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Закрыт30 заявок360 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать Листовку,точно такую как на фото.

Внести правку:

1) фото (что бы было видно что реклама о футболе) 

2) Место фразы "Голландская методика обучения по футболу" и объяснения, нужно разместить что 1 пробная тренировка БЕСПЛАТНО 

Что бы это смотрелось гармонично. 

6 лет назад
dimitrishake
Дмитрий 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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