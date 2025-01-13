Требуется junior-аниматор для создания серии из 80-90 анимационных видео для фестиваля. Работа включает разработку тестового концепта, а затем верстку роликов с минимальными изменениями. Основное видео будет длиться 3-6 секунд, а повторяющиеся ролики — 6-8 секунд. Нужна высокая аккуратность и внимание к деталям. Срок выполнения: середина января - 10-15 февраля.