Motion-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки17 просмотров

Ищем Motion-дизайнера для создания анимационных роликов в банковской сфере. Необходимы навыки работы в Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator, Photoshop и понимание анимационных принципов. Обязанности включают разработку анимационных сцен по ТЗ и моделирование объектов. Портфолио с примерами работ обязательно.

Adobe After EffectsAdobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe Premiere ProАнимация объектовМоушн-дизайнСоздание анимаций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Руслан
 
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