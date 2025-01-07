Junior-аниматор для создания анимационных видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки11 просмотров

Ищем junior-аниматора для создания серии анимационных видео для фестиваля. Объем работы: примерно 80-90 роликов, включая основное видео с логотипом (3-6 сек) с использованием готового футажа, повторяющиеся ролики для номинаций, участников, спонсоров и награждений (6-8 сек), адаптация основного ролика под дополнительный экран. Большая часть работы — это повторяющиеся видео с минимальными изменениями (логотипы, имена, названия компаний). Этапы работы: разработать тестовый концепт на основе готового футажа, после утверждения концепта приступить к верстке всех 80-90 роликов. Сложная анимация не потребуется — проект включает только базовые зацикленные эффекты и простую работу с текстом и логотипами. Требования: высокая аккуратность, внимание к деталям и структурированность. Примерная занятость: с середины января до 10-15 февраля.

Анимация логотиповСоздание анимаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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3 часа назад
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4 месяца назад
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Артур
 
30 лет
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Александра
 
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Александр
 
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