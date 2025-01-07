Требуется моушн дизайнер с отличным вкусом и чувством стиля для работы на YouTube канале. Сотрудничество на постоянной основе с достойной оплатой. Необходимы надежность, навыки и портфолио. Ожидаются творческие задачи и интересные проекты.
Junior-аниматор для создания анимационных видео
Ищем junior-аниматора для создания серии анимационных видео для фестиваля. Объем работы: примерно 80-90 роликов, включая основное видео с логотипом (3-6 сек) с использованием готового футажа, повторяющиеся ролики для номинаций, участников, спонсоров и награждений (6-8 сек), адаптация основного ролика под дополнительный экран. Большая часть работы — это повторяющиеся видео с минимальными изменениями (логотипы, имена, названия компаний). Этапы работы: разработать тестовый концепт на основе готового футажа, после утверждения концепта приступить к верстке всех 80-90 роликов. Сложная анимация не потребуется — проект включает только базовые зацикленные эффекты и простую работу с текстом и логотипами. Требования: высокая аккуратность, внимание к деталям и структурированность. Примерная занятость: с середины января до 10-15 февраля.
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