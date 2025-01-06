Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Необходимо создать диагональное отображение стартовых 11 игроков, а также разместить 12 запасных и тренера. Анимация должна быть каскадной. Дополнительно возможен заказ других элементов графического пакета в том же стиле.
Дизайнер (моушн и статика) для баров и клубов
Ищу дизайнера, который сможет создать как моушн, так и статические материалы для баров, пабов и ночных клубов. Работа должна быть креативной и привлекательной, чтобы привлечь внимание клиентов. Ожидаю свежих идей и хорошего опыта в этой области.
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