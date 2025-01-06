Ищу дизайнера, который сможет создать как моушн, так и статические материалы для баров, пабов и ночных клубов. Работа должна быть креативной и привлекательной, чтобы привлечь внимание клиентов. Ожидаю свежих идей и хорошего опыта в этой области.