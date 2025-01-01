Моушен-дизайнер для видео talk шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки20 просмотров

Требуется моушен-дизайнер для работы над 5 выпусками видео talk шоу. Каждый выпуск длится около 30 минут. Необходима графическая анимация, которая будет появляться примерно каждые 60 секунд, чтобы оживить кадр. В наличии есть референсы по стилю проекта и заставка. Бюджет составляет 15 тысяч рублей на выпуск.

Моушн-дизайнСоздание анимаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерий
 
32 года
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Был
4 месяца назад
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Владислав
 
25 лет
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4 месяца назад
#1
Анимация
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40 лет
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Был
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4 месяца назад
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