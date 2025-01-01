Моушен-дизайнер для видео talk шоу

Требуется моушен-дизайнер для работы над 5 выпусками видео talk шоу. Каждый выпуск длится около 30 минут. Необходима графическая анимация, которая будет появляться примерно каждые 60 секунд, чтобы оживить кадр. В наличии есть референсы по стилю проекта и заставка. Бюджет составляет 15 тысяч рублей на выпуск.