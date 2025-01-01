Необходимо создать моушн анимацию для дипломной работы, связанной с миром криптовалюты. Проект включает 3D модели и требует обсуждения деталей во время выполнения. Ожидается качественная и профессиональная работа с возможностью внесения изменений по мере необходимости.
Анимация рисунка
Нужно сделать анимацию картинки.
Есть только в пнг (файла для фотошопа чтобы разделить картинку на слои нету)
Главная цель это оживить картинку.
Сделать анимацию волос
Сделать анимацию огня
Добавить искры от огня
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