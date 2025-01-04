Дизайн и анимация "Состав команды"

Нужно придумать дизайн элемента "Состав команды" для футбольной трансляции.

Дизайн должен быть стильный, красивый, современный.

Приблизительный пример прикреплен: отображаем по диагонали стартовый состав. А рядом надо разместить еще запасной состав и тренера (в блоке чуть поменьше - таком же диагональном или может просто вертикально).

Потом все это анимировать, чтобы выпадало каскадом / одно за другим / выдвигалось (обсудим).

Детали обсудим в личке.

Выбранному исполнителю отдельно закажу и другие элементы этого же графического пакета в том же стиле.