Ведение Инстаграмма и Твиттера с созданием анимационных видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
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Ищем специалиста для ведения Инстаграмма и Твиттера. Задачи включают создание коротких анимационных видео и дизайнерское оформление постов. В неделю планируется 2-4 поста в соцсети: в Твиттере - фото и короткие анимации, в Инстаграмме - приколы и рилсы, без съемки людей. Требуется опыт в дизайнерском оформлении и создании анимации.

ReelsДизайн постовСоздание анимацийСоздание рилсов
4 месяца назад
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