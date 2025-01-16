Требуется дизайнер для создания анимированного стикер-пака в Telegram. Необходимо разработать и анимировать стикеры. Ищем исполнителя с релевантным опытом и готовностью начать работу завтра. Бюджет обсуждается.
Ведение Инстаграмма и Твиттера с созданием анимационных видео
Ищем специалиста для ведения Инстаграмма и Твиттера. Задачи включают создание коротких анимационных видео и дизайнерское оформление постов. В неделю планируется 2-4 поста в соцсети: в Твиттере - фото и короткие анимации, в Инстаграмме - приколы и рилсы, без съемки людей. Требуется опыт в дизайнерском оформлении и создании анимации.
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