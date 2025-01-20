Ищем опытных 2D-аниматоров для проектного сотрудничества. Требуются навыки анимации 2D иллюстраций, исключая motion design. Присылайте свои работы и портфолио.
Интро для ютуба
Нужно создать интро для ютуба.
Парень подросток бежит от чего-то в тёмном лесу, где натыкается на портал. После чего он заходит в него и появляется название канала
Эффекты бега, звуки бега, шуршание листвы и учащённое дыхание персонажа
желательно поправить название на картинке ибо чуть криво сделано
Заявки фрилансеров
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