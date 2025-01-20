Ищем специалиста для ведения Инстаграмма и Твиттера. Задачи включают создание 2-4 постов в неделю, а также дизайнерское оформление и короткие анимационные видео. В Твиттере - фото и анимации, в Инстаграмме - приколы и рилсы. Требуется опыт в дизайне и анимации.