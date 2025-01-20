Интро для ютуба

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок71 просмотр

Нужно создать интро для ютуба.

  1. Парень подросток бежит от чего-то в тёмном лесу, где натыкается на портал. После чего он заходит в него и появляется название канала

  2. Эффекты бега, звуки бега, шуршание листвы и учащённое дыхание персонажа

  3. желательно поправить название на картинке ибо чуть криво сделано

Добавление эффектовСоздание анимаций
3 месяца назад
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