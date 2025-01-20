Моушн-дизайнер для арбитражной команды

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищем моушн-дизайнера для работы в арбитражной команде. Основные обязанности включают монтаж рекламных роликов для социальных сетей по заданиям руководителя отдела баинга, создание и адаптацию статических креативов, а также создание дипфейков и адаптацию креативов под различные гео. Требуется опыт работы в сфере Gambling, базовые навыки в графических редакторах (Adobe Photoshop, Figma), продвинутые навыки работы с Adobe After Effects, наличие художественного вкуса и внутренней само-критики, а также знание инструментов для озвучки, например Elevenlabs.

Adobe After EffectsAdobe PhotoshopFigmaМонтаж видеороликовМоушн-дизайнСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
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Владислав
 
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