Моушн-дизайнер для арбитражной команды

Ищем моушн-дизайнера для работы в арбитражной команде. Основные обязанности включают монтаж рекламных роликов для социальных сетей по заданиям руководителя отдела баинга, создание и адаптацию статических креативов, а также создание дипфейков и адаптацию креативов под различные гео. Требуется опыт работы в сфере Gambling, базовые навыки в графических редакторах (Adobe Photoshop, Figma), продвинутые навыки работы с Adobe After Effects, наличие художественного вкуса и внутренней само-критики, а также знание инструментов для озвучки, например Elevenlabs.