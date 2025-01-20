Требуется 3D-специалист для анимации и риггинга. Работа включает перенос анимации с видео на 3D модель, редактирование keyframes и очистку мокапов. Необходимы навыки работы в Blender, риггинг моделей и знание основ анимации. Опыт с танцевальными анимациями и motion capture будет плюсом.
Моушн-дизайнер для арбитражной команды
Ищем моушн-дизайнера для работы в арбитражной команде. Основные обязанности включают монтаж рекламных роликов для социальных сетей по заданиям руководителя отдела баинга, создание и адаптацию статических креативов, а также создание дипфейков и адаптацию креативов под различные гео. Требуется опыт работы в сфере Gambling, базовые навыки в графических редакторах (Adobe Photoshop, Figma), продвинутые навыки работы с Adobe After Effects, наличие художественного вкуса и внутренней само-критики, а также знание инструментов для озвучки, например Elevenlabs.
Заявки фрилансеров
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