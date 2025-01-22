3D анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка41 просмотр

Ищу 3D художника и 3D аниматора в одном лице.

Задача: есть герои (отрисованные художником пастелью), их надо отрисовать в 3D и привести в движение в разных ситуациях.

Есть примеры с анимацией других героев.

Подробности обсудим в личке

3D-моделированиеАнимация персонажей
3 месяца назад
guest_1737475725746
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад