Ищу 3D художника и 3D аниматора в одном лице.

Задача: есть герои (отрисованные художником пастелью), их надо отрисовать в 3D и привести в движение в разных ситуациях.

Есть примеры с анимацией других героев.

Подробности обсудим в личке