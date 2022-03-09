Чертежи, сборка и деталировка

Чертежи и СхемыЗавершен2 заявки676 просмотров
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Необходимо сделать сборочный чертеж и деталировку макета птицы из фанеры.

Прототип и подробное описание задачи в архиве.

В предложении указать стоимость и срок.

2 года назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
sbabinsky
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$20
11 дней
В связи с войной нам не удалось завершить сотрудничество. Это не вина исполнителя. Надеюсь, что в будущем все будет хорошо.
Благодарю за сотрудничество и поддержку