Чертеж деталей

Чертежи и СхемыЗакрыт13 заявок1067 просмотров
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Добрый день, есть 2 детали в солидворкс, я их изготовил из металла методом литья и теперь для мех обработки с меня требуют чертеж. Нужна помощь людей, который в состоянии подготовить чертежи для цеха мехобработки.

2 года назад
omi4
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад