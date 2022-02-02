Расчеты строительных конструкций сооружения , проект стадии РП

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Необходимо выполнить расчеты строительных конструкций сооружения с пояснительной запиской и проект стадии РП

Расчеты:

1. Выполнить расчеты фундаментов и КЖ конструкций сооружения, с обеспечением передачи

дополнительных нагрузок на существующие фундаменты здания.

2. Расчеты выполнять в программном комплексе Лира САПР

3. Сбор нагрузок и сочетания нагрузок выполнять согласно СП РК EN 1990, СП РК EN

1991, СП РК EN 1997

4. Подбор армирования в соответствии с СП РК EN 1990

5. Расчет фундаментов допускается выполнять по СП РК 5.01-102-2013 и СП РК

5.01-103-2013

Чертежи:

Проект выполнить стадией РП с учетом всех требований ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501

Проектирование - в 3D модели.

Срок выполнения расчетов – 2 недели

Срок выполнения чертежей – 2 недели

2 года назад
GOLD85
Игорь 
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад