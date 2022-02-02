для сдачи зачета необходим проект киоска по примеру. подробности и пример сброшу
Расчеты строительных конструкций сооружения , проект стадии РП
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Необходимо выполнить расчеты строительных конструкций сооружения с пояснительной запиской и проект стадии РП
Расчеты:
1. Выполнить расчеты фундаментов и КЖ конструкций сооружения, с обеспечением передачи
дополнительных нагрузок на существующие фундаменты здания.
2. Расчеты выполнять в программном комплексе Лира САПР
3. Сбор нагрузок и сочетания нагрузок выполнять согласно СП РК EN 1990, СП РК EN
1991, СП РК EN 1997
4. Подбор армирования в соответствии с СП РК EN 1990
5. Расчет фундаментов допускается выполнять по СП РК 5.01-102-2013 и СП РК
5.01-103-2013
Чертежи:
Проект выполнить стадией РП с учетом всех требований ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501
Проектирование - в 3D модели.
Срок выполнения расчетов – 2 недели
Срок выполнения чертежей – 2 недели
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