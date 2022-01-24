Необходимо разработать 3D модель и чертеж волка для проката шара

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка778 просмотров
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Есть чертеж валка ф240 мм для проката шара ф20 мм. Необходимо изменить ф валка до 270 мм. в

соответствии с указанными в чертеже графиками. Построить объемную модель (предпочтительно в SolidWorks 2019). Выпустить чертеж. При заинтересованности прошу оценить сроки и стоимость работ.

2 года назад
ViktorMalykhanov
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
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