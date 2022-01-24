Чертеж ген.плана АЗС

Чертежи и СхемыЗакрыт8 заявок689 просмотров
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Нужно сделать простой чертеж ген плана азс. Есть пример, ничего разрабатывать не надо. Под этот  план сделать план трубопроводов и по возможности аксонометрическую схему

2 года назад
Aewynn
Сушков 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад