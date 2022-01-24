Требуется инженер проектировщик раздела КЖ

Необходимо из любых открытых источников собрать различные PDF на русском языке, со строительной документацией. Требования: 1.) Не более [b]20-ти страниц[/b] на PDF 2.) Объём PDF не более [b]5 МБайт[/b] 3.) Обязательно должна быть [b]таблица с наименованиями для коммуникаций[/b]: трубы, ...