Требуется инженер проектировщик раздела КЖ

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок967 просмотров
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9-этажный дом углом 90 градусов, конструктивная схема - монолитная, подземный паркинг.

Условия: оплата договорная, выполнение чертежей в 3д модели, готовность устранять замечания государственной экспертизы и заказчика,

чертежи выполнять согласно нормам Республики Казахстан.

2 года назад
GOLD85
Игорь 
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад