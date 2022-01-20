Конструкторская документация для производства домов из бруса

Нужно сделать это как можно быстрее(во вложении 12 вар по этому чертежу делать задания) 1 лист — 3D модель пересекающихся тел (Использовать шаблон 3-D(А4); 2 лист — три связанные проекции пересекающихся тел с линией их взаимного пересечения, ...