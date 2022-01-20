Конструкторская документация для производства домов из бруса

Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок825 просмотров
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Имеется около 50 проектов - дома, бани, беседки. Каждый состоит из двух видов 3Д + план этажа. Пример https://photo-screen.ru/i/n3SUG3Gjb

Требуется разработка конструкторской документации для производства указанных построек из мини-бруса

2 года назад
qualexx
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад