Пакет строительных чертежей

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки965 просмотров
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С существующих эскизов в AutoCad надо создать пакет строительных чертежей, включающих

1. Архитектурный план

2. Структурный план

3. План электроснабжения

4. План сантехники

Я предоставлю пример существующих чертежей

Размеры должны быть выполнены в дюймовой системе (американская система размеров)

Тексты - на американском английском (я переведу при необходимости)

2 года назад
eugenekotlar
Евгений 
63 годаСША
2 года в сервисе
Был
год назад
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