Необходимо рассчитать смету по ремонту квартиры.

Под производство. Стойка навесная с 2мя ящиками под мойку в ванной комнате 800ми. Шкаф навесной для ванной комнаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы строительная компания. Занимаемся ремонтом квартир. Наш сметчик не справляется с объёмом. Необходимо ему помочь, посчитать около 5 смет. Квартиры в среднем площадью по 50 м2.
Считаем смету в программе Gectaro (доступ предоставим, при необходимости ознакомим с функционалом, поможем разобраться).
Выглядеть должно вот так: https://app.gectaro.com/share/61f14247705bf
Расчёт сметы осуществляется на основании дизайн проекта.
Смета должна включать в себя все необходимые для реализации работы.
- Похожие заказы
- $15Чертежи и Схемы7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать простой чертеж ген плана азс. Есть пример, ничего разрабатывать не надо. Под этот план сделать план трубопроводов и по возможности аксонометрическую схемуЧертежи и Схемы8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать изометрические чертежи на основании монтажно-технологической схемы. Реконструкция установки ВТЗакрыт2 года назад
- $50
Спроектировать и нарисовать принципиальную схему по структурной схеме Часть компонентов выбрана, часть нужно спроектировать. Для некоторых выбранных нужно добавить обвязку, которой нет на структурной схеме (например, фильтрующие конеднсаторы по питанию) Подробное ТЗ, а также схема ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
9-этажный дом углом 90 градусов, конструктивная схема - монолитная, подземный паркинг. Условия: оплата договорная, выполнение чертежей в 3д модели, готовность устранять замечания государственной экспертизы и заказчика, чертежи выполнять согласно нормам Республики Казахстан.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 года назад
- $75
Необходимо из любых открытых источников собрать различные PDF на русском языке, со строительной документацией. Требования: 1.) Не более [b]20-ти страниц[/b] на PDF 2.) Объём PDF не более [b]5 МБайт[/b] 3.) Обязательно должна быть [b]таблица с наименованиями для коммуникаций[/b]: трубы, ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется около 50 проектов - дома, бани, беседки. Каждый состоит из двух видов 3Д + план этажа. Пример https://photo-screen.ru/i/n3SUG3Gjb Требуется разработка конструкторской документации для производства указанных построек из мини-брусаЗакрыт2 года назад
- $430
Нужен проект систем ОВК в revit. Частный дом 350м2 Пример во вложенииЧертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать это как можно быстрее(во вложении 12 вар по этому чертежу делать задания) 1 лист — 3D модель пересекающихся тел (Использовать шаблон 3-D(А4); 2 лист — три связанные проекции пересекающихся тел с линией их взаимного пересечения, ...Закрыт2 года назад