Необходимо рассчитать смету по ремонту квартиры.

Мы строительная компания. Занимаемся ремонтом квартир. Наш сметчик не справляется с объёмом. Необходимо ему помочь, посчитать около 5 смет. Квартиры в среднем площадью по 50 м2.

Считаем смету в программе Gectaro (доступ предоставим, при необходимости ознакомим с функционалом, поможем разобраться).

Выглядеть должно вот так: https://app.gectaro.com/share/61f14247705bf

Расчёт сметы осуществляется на основании дизайн проекта.

Смета должна включать в себя все необходимые для реализации работы.