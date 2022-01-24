Чертежи в автокаде и визуализация

Спроектировать и нарисовать принципиальную схему по структурной схеме Часть компонентов выбрана, часть нужно спроектировать. Для некоторых выбранных нужно добавить обвязку, которой нет на структурной схеме (например, фильтрующие конеднсаторы по питанию) Подробное ТЗ, а также схема ...