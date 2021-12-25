Требуется специалист для разработки чертежей и схем в Автокаде, а также для визуализации проектов. Ожидается качественная и точная работа с использованием программного обеспечения AutoCAD.
Чертежи и Схемы19 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется специалист для разработки чертежей и схем в Автокаде, а также для визуализации проектов. Ожидается качественная и точная работа с использованием программного обеспечения AutoCAD.
Требуется разработка одностраничного сайта-визитки для компании, занимающейся производством лофт-мебели. Сайт должен включать несколько разделов с фотографиями, а также контактную информацию: адреса, ссылки на социальные сети и телефоны.
Требуется разработать логотип для компании STATUS Loft Atelier, занимающейся производством мебели в стиле лофт. Логотип должен быть современным, простым и лаконичным. Ожидаются предложения различных вариантов дизайна.