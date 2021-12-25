kedr_72

Лилия kedr_72

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать сайт - одностраничник

    Требуется разработка одностраничного сайта-визитки для компании, занимающейся производством лофт-мебели. Сайт должен включать несколько разделов с фотографиями, а также контактную информацию: адреса, ссылки на социальные сети и телефоны.

    Сайты «под ключ»65 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработать логотип для компании STATUS Loft Atelier, занимающейся производством мебели в стиле лофт. Логотип должен быть современным, простым и лаконичным. Ожидаются предложения различных вариантов дизайна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

laysa
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$10
10 баллов
3 года назад
Логотип
Была рада сотрудничеству. Задание поставлено четко. Мои рекомендации!
По логотипу все понравилось. Все поправки учла, все сделала вовремя. Рекомендую
Ответный отзыв