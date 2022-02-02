Нужен чертеж изделия в программе Базис Мебельщик

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки930 просмотров
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Нужен комплект чертежей изделия из ЛДСП в программе Базис Мебельщик.  Конечные файлы нужны в формате DXF. 

2 года назад
Alexeykl
Алексей 
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад