Разработка зарядного модуля аккумуляторов автоматизированной системы

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка812 просмотров
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Модуль предназначен для автоматического заряда встроенных в автоматизированную систему оповещения о незаконной деятельности в лесных массивах аккумуляторов через разъём USB Type-C (USB-C).

2 года назад
Maxim__Goncharov
39 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад