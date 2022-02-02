Разработка зарядного модуля аккумуляторов автоматизированной системы

Мы строительная компания. Занимаемся ремонтом квартир. Наш сметчик не справляется с объёмом. Необходимо ему помочь, посчитать около 5 смет. Квартиры в среднем площадью по 50 м2. Считаем смету в программе Gectaro (доступ предоставим, при ...