Создать dwj по pdf

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки860 просмотров
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есть чертеж в pdf

есть чертеж в dwj

Нужно подправить и добавить.. проект срочный и не требует особых знаний кроме знания аутокада. оплата хорошая

2 года назад
guest_15363431656908
5 лет в сервисе
Был
2 года назад