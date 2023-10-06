brodyagaaa

Зураб brodyagaaa

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
$450
10 баллов
2 года назад
Обновить/Освежить дизайн сайта
FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
Спасибо Зурабу за интересный заказ. Приятно иметь дело. С удовольствием помогу еще ?
Все сделал быстро, по делу, качественно!
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