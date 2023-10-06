brodyagaaa

Требуется обновление и освежение дизайна беттинг сайта с учетом сохранения цветовой гаммы логотипа. Сайт ориентирован на турецкий рынок и должен быть привлекателен для клиентов из Турции.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Требуется обновление и освежение дизайна беттинг сайта с учетом сохранения цветовой гаммы логотипа. Сайт ориентирован на турецкий рынок и должен быть привлекателен для клиентов из Турции.
Требуется изменить и освежить дизайн беттинг сайта, сохраняя цвет логотипа. Сайт ориентирован на турецкий рынок, основной поток клиентов из Турции. Профессиональный взгляд на улучшение интерфейса и юзабилити сайта.