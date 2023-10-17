Обновить/Освежить дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка14 просмотров
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Добрый день. Запустил свой беттинг сайт, и мне бы хотелось изменить/освежить, дизайн сайта, сохраняя цвет лого. Может сможете взглянуть своим профессиональным взглядом

betmuze.com - адрес сайта.

Ориентирован на Турецкий рынок. Основной поток клиентов из Турции

Дизайн сайта
3 месяца назад
brodyagaaa
Зураб 
29 летИзраиль
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$450
7 дней
UAHUSDT
Все сделал быстро, по делу, качественно!
Спасибо Зурабу за интересный заказ. Приятно иметь дело. С удовольствием помогу еще ?
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