Создание новогоднего логотипа

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Закрыт5 заявок51 просмотр

Требуется дизайнер для разработки новогоднего логотипа. Логотип должен быть креативным и отражать дух праздника.

Создание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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