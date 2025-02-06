Логотип

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок668 просмотров
#1$120
#2$50
#3$30

Вітаю!

Необхідно розробити логотип.

Акцент більш на буквенний варіант, але можливо і з графічним елементом.

Перевага по стилю:

Текстовий логотип. Логотип з літер. Комбінований логотип.

Можливо спробувати стиль:

Емблематичний логотип та літерні форми.

Назва АМІТ-Т

T це початок фамілії, а АМІТ - це Тіма наоборот. Тобто тут бренд людини необхідно поєднати з брендом бізнесу.

Діяльність - ретейл, дистрибьюція, B2B, B2G

НЕ ПІДХОДИТЬ - занадто прості стандартні рішення зі шрифтами, або з великими і не пропорційними графічними елементами.

В даному конкурсі 3 призових місця.

З задоволенням відповім на додаткові запитання.

В подальшому розробка фір.стилю.

Создание логотипов
4 месяца назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победители конкурса

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
Дякую за участь у конкурсі! Цікаві варіанти.
Дякую за цікавий конкурс!
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
4 месяца назад
Дякую за участь в конкурсі! Як завжди гарні ідеї та чудові реалізації. Приємно працювати).
Все чудово. Дякую за конкурс!
Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
Дякую за участь в конкурсі! Цікавий варіант запропонований.
Спасибо за интересный конкурс, рад был принять участие!

Заявки фрилансеров

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