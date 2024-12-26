Дизайн для телеграм-каналу

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Закрыт14 заявок58 просмотров

Потрібен дизайнер для роботи з телеграм-каналом. Для початку потрібно створити аватарку для каналу (канал на пізнавальну тематику). Аватарка повинна бути максимально простою. Більш детальне ТЗ відправлю в особисті повідомлення. Лишайте свої заявки, і протягом вихідних я зв'яжуся з вами.

TelegramСоздание аватарок
4 месяца назад
Oleksandr_O
Олександр 
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