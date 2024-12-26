Требуется разработать логотип для веб-сайта. Задача включает создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет служить фирменным знаком. Ожидается проработка концепции и представление нескольких вариантов на выбор.
Дизайн для телеграм-каналу
Потрібен дизайнер для роботи з телеграм-каналом. Для початку потрібно створити аватарку для каналу (канал на пізнавальну тематику). Аватарка повинна бути максимально простою. Більш детальне ТЗ відправлю в особисті повідомлення. Лишайте свої заявки, і протягом вихідних я зв'яжуся з вами.
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