Логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаем следующее:

1. Взять за основу чернику.

2. Обыграть ее интересным образом, как в примерах.

3. Убираем 3D Color и делаем сплошную черную закраску как у Apple.

Подготовьте пожалуйста несколько вариантов.

2 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
aqualice
Алиса 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
$10
5 дней
USDT
Все отлично
Хороший заказчик, рекомендую
  • Похожие заказы

  • Логотип для электромонтажной компании

    $50

    Здравствуйте, нужен логотип для электромонтажной компании. Название: Ellegro Можно Слоган добавить: Elektrotechnik Цветовая гама, предпочтения: Зелёный, Синий можно и другие цвета если лого понравится в таком стиле) ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Логотип

    Ниже прикрепил фото. Возможно ли сделать похожее, только с лицом настоящего человека? И сколько будет стоить

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Логотип для соц.сетей

    $10

    Нужен логотип чтобы мы могли использовать как заглавное фото для наших соц.сетей, а так же для наших постов. Занимаемся транспортом и логистикой. Примеры прикреплю Нужен простой логотип. Цвета: ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Створення фірмового стилю та логотипу Wood Wall

    $2

    Потрібно створити оригінальний логотип та фірмовий стиль для компанії-виробника стінових панелей із дерева. Також набір фірмових іконок для розділів на сайті та Highlights в Instagram. Визначити три основні кольори та декілька шрифтів. Бажано щоб ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Баннер "Шапка"

    $160

    Здравствуйте, Мне нужен баннер "Шапка" для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества) мне нужна качество и скорость (бюджет 160$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (баннер должен быть ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад