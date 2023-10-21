Здравствуйте, нужен логотип для электромонтажной компании. Название: Ellegro Можно Слоган добавить: Elektrotechnik Цветовая гама, предпочтения: Зелёный, Синий можно и другие цвета если лого понравится в таком стиле) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаем следующее:
1. Взять за основу чернику.
2. Обыграть ее интересным образом, как в примерах.
3. Убираем 3D Color и делаем сплошную черную закраску как у Apple.
Подготовьте пожалуйста несколько вариантов.
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