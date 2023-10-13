ilyamerk26102007

Информация
WEBLANCER | Обо мне
======================================================================================
Привет, меня зовут Илья)
Я пришёл сюда чтобы работать, выполнять ваши заказы тем самым помогая вам с вашими проектами. Готов взятся за вашу работу уже сейчас. Выполнение работы обуславливается мной, при этом готов выслушать все ваши пожелания касательно рабочего момента.
==========================================================================================
Я против войны в Украине!