Графический дизайнер

Меня зовут Кристина, я буду рада стать другом вашего проекта! Я с удовольствием создам качественный и стильный визуальный образ вашего бизнеса в глазах потребителя.



Работу выполняю в векторной программе и предоставляю файлы во всех необходимых форматах, чтобы вы без проблем могли использовать сделанный мной дизайн в печати.



После утверждения всех нюансов я сделаю 6-10 вариантов логотипа (в виде презентации с визуализацией на носителях) , а далее будем доводить понравившейся вариант до Вашего идеала.

Ваше участие в разработке на всех этапах

Работа ведётся до полного согласования заказчиком, пока не будет конечного результата!

Количество правок неограниченно, нам нужна идеальная работа!



Срок разработки - 1-3 дня

Готовый логотип высылаю в форматах: AI, CMYK, RGB, PDF, PNG, EPS, SVG

Профессиональное владение программами: Illustrator, Photoshop.





Мое портфолио:

http://kristinalogo.tilda.ws/page35758781.html

Telegram: https://t.me/kristina_tih

Instagram: @k.gr.designer