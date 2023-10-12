kristihlogo

Кристина kristihlogo

 
21 годПольша/Краков
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Графический дизайнер

Меня зовут Кристина, я буду рада стать другом вашего проекта! Я с удовольствием создам качественный и стильный визуальный образ вашего бизнеса в глазах потребителя.

Работу выполняю в векторной программе и предоставляю файлы во всех необходимых форматах, чтобы вы без проблем могли использовать сделанный мной дизайн в печати.

После утверждения всех нюансов я сделаю 6-10 вариантов логотипа (в виде презентации с визуализацией на носителях) , а далее будем доводить понравившейся вариант до Вашего идеала.
Ваше участие в разработке на всех этапах
Работа ведётся до полного согласования заказчиком, пока не будет конечного результата!
Количество правок неограниченно, нам нужна идеальная работа!

Срок разработки - 1-3 дня
Готовый логотип высылаю в форматах: AI, CMYK, RGB, PDF, PNG, EPS, SVG
Профессиональное владение программами: Illustrator, Photoshop.


Мое портфолио:
http://kristinalogo.tilda.ws/page35758781.html
Telegram: https://t.me/kristina_tih
Instagram: @k.gr.designer

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Портфолио