Логотип/фав. иконка

Необходимо придумать фирменный логотип для интернет-магазина нижнего белья и пр. Название: “KAZUMI”. Есть примерное представление по шрифту, картинке. Но рассмотрим все варианты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника).
Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Z-yFiSkAqFk16jnwTU5NGUeQGxreHFqMiM1e0-MCKFM/edit
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