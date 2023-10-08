Логотип/фав. иконка

Необходимо разработать логотип для сайта сравнения цен на электронику. Ассоциативность логотипа к электронике не обязательна, сайт будет развиваться как бренд. Логотип должен быть уникальным (т.е. не взят с чужого сайта или с другого любого источника).

Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Z-yFiSkAqFk16jnwTU5NGUeQGxreHFqMiM1e0-MCKFM/edit