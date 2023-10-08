Сделать логотип

Здравствуйте! Требуется разработка логотипа простого, изящного, доступного для восприятия и тд. Есть абсолютно оригинальное название, в собственности одноимённый домен. Подаю на регистрацию товарного знака. Думаю что в будущем реализация данной задачи будет "жирным" пятнышком в ...
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Взять картинку глаза, какую я скажу и приделать к ним реснички. Так получится логотип наращивания ресниц.
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