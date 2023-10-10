Взять картинку глаза, какую я скажу и приделать к ним реснички. Так получится логотип наращивания ресниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, уважаемыые фрилансеры, мне срочно нужна логотип аватарка на мой начинающий гарант канал, мне нужен логотип на тему человека Раян Гослинг, мне нужно качество и скорость выполнения, буду рад сотрудничеству. ЕСЛИ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗА 2 ЧАСА МОГУ ЗАПЛАТИТЬ 3000-5000РУБЛЕЙ
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