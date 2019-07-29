Новостной паблик! Нужно написать текст , мотивацию на подписку. После которой человек будет получать нужный ему контент, который мы ему предоставим. Паблик на аудиторию 18-35 лет.
Написать продающую статью по ремонту фар
Приветствую уважаемые вэб лансеры.
Я занимаюсь ремонтом фар (только иномарок) в своем городе.
Большое количество запросов в поисковике по "Покупке" (хочу выделить) новых фар, на своем сайте создали отдельную страничку, которая будет рекламироваться по этому запросу.
Зачем покупать новые, если можно восстановить старые
От вас требуется написать легко читаемый, продающий текст для этой деятельности!
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