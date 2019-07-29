Написать продающую статью по ремонту фар

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен13 заявок412 просмотров

Приветствую уважаемые вэб лансеры.

Я занимаюсь ремонтом фар (только иномарок) в своем городе.

Большое количество запросов в поисковике по "Покупке" (хочу выделить) новых фар, на своем сайте создали отдельную страничку, которая будет рекламироваться по этому запросу.

Зачем покупать новые, если можно восстановить старые

От вас требуется написать легко читаемый, продающий текст для этой деятельности! 

6 лет назад
xenon064
Скайлер 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
$10
6 дней
Отличный исполнитель, рекомендую! Статья мне не подошла, безоговорочно вернули деньги - никогда не встречал такого!
Отличный заказчик и интересное задание. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад