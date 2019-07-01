Написать продающий текст

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Закрыт30 заявок743 просмотра

https://lionmebel.com

Задача. На этом сайте представлена мебель, необходимо написать короткое описание (не более 400-500 знаков) к каждому изделию.

Смотрите на картинку - придумываете текст (как-то так). 

6 лет назад
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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