Продающее письмо на английском

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Добрый день

Нужно написать продающее письмо на английском.

Письмо от лица компании аутсорсинга разработки игр для компаний производителей/паблишеров игр.

Детали напишу в личку.

Предлагайте свои цены.

6 лет назад
vortex13
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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