Написать качественные продающие тексты для сайта

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Завершен19 заявок300 просмотров

Добрый день.

Был куплен шаблон сайта. Требуется переписать на нем информацию(3-4 страницы + продающие надписи)

Нужен красивый, лаконичный, читабельный текст.

Ссылку на сайт отправлю в личном сообщении.

6 лет назад
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Хороший исполнитель. Пишет быстро и качественно. Рекомендую!!!
Ответственный и коммуникабельный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Liormy
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад