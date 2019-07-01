здравствуйте, мне бы откорректировать и облачить в красивую форму мотивационное письмо в университет. есть возможность помочь?
Написать качественные продающие тексты для сайта
Добрый день.
Был куплен шаблон сайта. Требуется переписать на нем информацию(3-4 страницы + продающие надписи)
Нужен красивый, лаконичный, читабельный текст.
Ссылку на сайт отправлю в личном сообщении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен контентщик, для наполнения сайтаЗавершен6 лет назад
Требуется продумать структуру для объявления об услугах и наполнить ее текстом.Завершен6 лет назад
Необходимо разместить 40 заявок на Upwork для поиска заказов на ИТ услуги. Английский обязательно. Примеры и как писать, помогу, обучу. Возможно сотрудничество на постоянной основе.Продающие тексты11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать 2 текста - на главную страницу и о компании для предприятия, которое специализируется на производстве бетона.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать тексты на строительную тематику: Пескоструйное напыление. Откликайтесь только те, кто сможет написать грамотный технический текст по данной теме. 90 рублей за 1000 знаков.Завершен6 лет назад
Нужен небольшой текст, где будет рассказываться о нашем продукте и выгоде для человека, которому предлагается сотрудничество. Главная задача - заинтересовать человека, чтобы он хотел услышать подробности. Сразу скидывайте своё портфолио и примерные расценкиПродающие тексты13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Раздел: Wiki Home - Домашняя Энциклопедия (тематический словарь) для https://planeta-komforta.com/ В разделе Wiki Home - должны быть только энциклопедические статьи. Обзоры, топ 10, лучшие советы - все в Блог ...Продающие тексты5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны тексты для двух лендингов. Тематика мобильные и интерактивные приложения. Тексты чтобы продавали, все по делу без воды. Присылайте примеры на схожую тематику если у вас были или просто примеры текстов для лендингов ...Завершен6 лет назад
Нужно несколько коротких текстов уникальных но не длинных, начиная от блока с текстом о нас, блоком с предложением что мы оказываем услуги аренды нашего оборудования, короткий блок, про почему мы и блок в самом конце ...Продающие тексты9 заявокЗакрыт6 лет назад